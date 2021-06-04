Nissan анонсувала ціну на кросовер Ariya

Японська компанія Nissan розпочала прийом замовлень на електричний кросовер Ariya. Спочатку покупцям буде запропоновано 4 версії моделі, повідомляє Обозреватель.

Представлений влітку минулого року стильний кросовер Ariya поповнив сімейство електромобілів марки. Нещодавно його офіційно презентували у Європі.

Ariya буде запропонована в 4 варіантах потужності. Джерело: Nissan

Для "домашнього" ринку компанія запропонує чотири модифікації у виконанні Limited Edition. Передньопривідна версія кросовера буде доступна з електромотором потужністю 217 або 242 к.с., а для покупців моделі з приводом на всі колеса запропонують силову установку потужністю 278 або 305 сил. Залежно від віддачі двигуна на розгін з 0 до 100 км/год автомобілю буде потрібно 5,1-7,5 с.

Покупці зможуть вибирати між двома варіантами батареї – енергоємністю 66 або 91 кВтг. На першій електрокар здатний подолати до 360 км, а з більш потужною – до 500 км по циклу WLTP. За своїми розмірами Nissan Ariya порівнянна з кросовером X-Trail. Автомобіль отримав елегантну зовнішність та просторий салон.

Інтер'єр Ariya виконаний у модному сьогодні стилі мінімалізму. Джерело: Nissan

Інтер'єр виконаний у модному сьогодні стилі мінімалізму. Перед водієм розташовані два 12-дюймових монітора, один з яких виконує роль щитка приладів. Автомобіль оснащений голосовим асистентом. Крім того, для моделі доступна функція бездротових оновлень, вдосконалена система автопілота, яка працює в зв'язці з GPS та інші "просунуті" опції.

Вартість Ariya у Японії з урахуванням державної субсидії буде починатися з 5 млн йен ($ 45385). Пізніше очікується поява більш доступних версій моделі.