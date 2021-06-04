В українських туристів у 2021 році будуть суперумови, – Кулеба

Влітку 2021 року українці матимуть більш вільні умови для подорожей у порівнянні з минулим роком, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вчора говорив із міністром закордонних справ Албанії, теж туристичний, популярний напрям, і теж ми домовилися, що українцям буде створено відповідні умови. Я думаю, що всі основні курорти ми відкриємо. Працюємо, безумовно, над Іспанією, яка є популярним напрямком. Я думаю, що цього літа ми матимемо більш вільні умови для подорожей, ніж минулого", – сказав Кулеба.

Крім того, він зазначив, що домовився з міністром закордонних справ Туреччини про те, що цього літа для українських туристів будуть створені максимальні умови в цій країні.