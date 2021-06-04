В Одесі продовжують пошуки зниклого начальника морської охорони

Українські правоохоронці четвертий день шукають зниклого безвісти начальника штабу Одеського загону морської охорони Олексія Чорткова, повідомляє Новое время.

Згідно з інформацією журналіста Юрія Бутусова, близько шостої ранку 1 червня капітан 1-го рангу вийшов з дому і з тих пір про його місцезнаходження нічого невідомо.

"Вдень його стали шукати. За даними поліції, ввечері дружина зателефонувала на службу і сказала, що він з'явився, нібито повернувся додому, і нібито вона його не пустила. Проте прибулі додому прикордонники і поліцейські перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чортков не повертався , - розповів він.

Бутусов також зазначив, що зниклий офіцер "володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю, в тому числі по самій річці".

За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Андрія Демченко, до пошуків Чорткова вже залучили контррозвідку Служби безпеки України.