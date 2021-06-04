Чим відрізняється ожиріння у чоловіків і жінок: як схуднути чоловікові

Відразу про хороше - чоловіки худнуть у 2 рази швидше, ніж жінки. М'язи живота, спина, руки набагато легше приходять в норму, підтягуються, набувають рельєф. Пов'язано це з тим, що обмін речовин у чоловіків влаштований трохи інакше, ніж у жінок. Природа не зобов'язує чоловіка народжувати дітей, тому організм не потребує постійного резерву калорій, повідомляє Men's Life.

Загальновідомо, що в основі ожиріння, лежить дисбаланс між споживаними калоріями та енергетичними затратами організму. Як правило, появі зайвої ваги схильні чоловіки, які не одержують достатніх і регулярних фізичних навантажень, а також ті, хто звик переїдати. Накопиченню жирів сприяють тривале перебування в сидячому положенні за комп'ютером, за кермом автомобіля, рясна їжа протягом дня, а також переїдання в пізній час доби і зловживання фастфудом і алкогольними напоями.

Якщо ти вирішив стати мачо, не варто худнути на жіночих дієтах. Все-таки жінки влаштовані дещо інакше. Річ у тому, що жінки цілком можуть скоротити легкі вуглеводи. Також жіночий організм не потребує щоденному вживанню великої кількості білка. Чоловікові, на відміну від жінки, потрібно у 2 рази більше вживати білок, а вуглеводи чоловічому організму спалити набагато простіше.

Чим відрізняється ожиріння у чоловіків і жінок?

У чоловіків частіше зустрічається абдомінальний тип ожиріння, коли накопичення жиру відбувається в зоні живота. Тому жир накопичується і в печінці, міокарді, м'язах і інших органах.

Може розвиватися гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, підвищується ризик серцево-судинних ускладнень, цукрового діабету 2 типу.

Ризик розвитку захворювань збільшується в міру збільшення ваги та вважається дуже високим при підвищенні ваги на 100% від норми.

Що особливого в чоловічому схудненні?

Варто відзначити, що чоловіки худнуть легше, ніж жінки. Це пов'язано з тим, що чоловічі статеві гормони сприяють посиленню рівня розпаду жирів. А жіночі - навпаки, їх синтезу. Тому під час процесу схуднення у чоловіків велика увага приділяється визначенню рівня тестостерону в крові і його нормалізації. При виявленні зниженого рівня гормону може проводитися замісна терапія тестостероном у вигляді ін'єкцій, таблеток, пластирів.

Як схуднути чоловікові?

- Вести активний спосіб життя, щоб організм витрачав споживані калорії, які не накопичував їх.

- Харчуватися правильно: є невеликими порціями, але часто, снідати, не переїдати на ніч. Оптимальним варіантом буде дотримуватися середземноморського типу харчування.

- Влаштовувати розвантажувальні дні - один день на тиждень не вживати їжу, пити тільки чисту воду. Можна додати свіжі овочеві соки.

- Стати оптимістом і перестати заїдати проблеми.

Схуднення, як для мужика, так і для жінки - це важка робота і випробування не тільки фізичне, а й психологічне. Тому якщо тобі хтось пропонує легкий і простий варіант - не ведись! Тільки за допомогою правильного харчування і регулярних фізичних вправ, можна домогтися гарного результату.