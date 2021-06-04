Питання про статус олігархів може бути винесене на всеукраїнський референдум

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим питанням, яке буде винесене на всеукраїнський референдум, може стати питання про статус олігархів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для тих, хто спробує розхитати, переконати, переламати або домовитися з депутатами українського парламенту щодо цього закону - в мене буде одне питання. Це питання стосовно статусу олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, вже останнім", - заявив Зеленський у зверненні після засідання Ради національної безпеки і оборони у п'ятницю, 4 червня.

За словами президента, " закон про олігархів став головним питанням не лише засідання РНБО, а й минулого тижня ".

"Цей законопроект – лише перший крок. Це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу… Цей законопроект - перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так - цього більше не буде", - сказав Зеленський.

Глава держави також звернувся до представників великого бізнесу.

"Як акули бізнесу ви повинні мати сильні відчуття. Дивно, що ви не відчуваєте, що країна змінилася і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто - за правилами", - зазначив президент.

"Ви можете їх прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави. Бізнесом, який платить податки, а не "відкати", який фінансує благодійні проекти, а не "групку" чиновників, депутатів. Який збільшує свій капітал не тому, що ділить і забирає у країни. Всіх, хто готовий працювати так і тільки так - ласкаво просимо. А ті, хто не захоче жити і працювати за новими й чесними правилами гри, опиниться поза грою", - заявив Зеленський.

Крім того, за словами президента, "він не чекав, що в Україні є стільки експертів з деолігархізації".

"Якби ми знали - запросили б їх до розробки законопроекту. Але, на жаль, усі вони чомусь приховували ці свої знання усі попередні 30 років. І жоден із політиків, зокрема й найвищого рівня, ніколи не порушував питання олігархів", - сказав глава держави.

Зеленський також подякував критикам закону про олігархів.