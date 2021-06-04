Держслужбовцям заборонили лаятися в соцмережах і непристойно одягатися
4 червня набули чинності оновлені Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом НАДС від 28.04.2021 № 72-21, повідомляє Юридическая практика.
Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні:
- проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян;
- зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.
На роботі і в поза робочий час держслужбовцям заборонено поширювати інформацію, яка може зашкодити репутації державних органів та органів місцевого самоврядування. Зокрема, не слід розміщувати негативні коментарі на веб-сайтах і у соціальних мережах.
Держслужбовцям заборонено:
- використовувати нецензурну лексику, говорити з підвищеною інтонацією;
- принизливо коментувати зовнішній вигляд, одяг, вік, стать, сімейний стан або віросповідання особи;
- поширювати чутки, обговорювати особисте або сімейне життя колег, членів їх сімей, близьких осіб;
- зважати на приватні, сімейні, суспільні або інші стосунки чи інтереси, приймаючи рішення під час виконання своїх посадових обов’язків;
- дискримінувати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;
- допускати дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.
Крім того, держслужбовці повинні дотримуватись офіційно-ділового стилю в одязі. Одяг має відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.
Окремо зазначено, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають шанувати народні звичаї і національні традиції.