Держслужбовцям заборонили лаятися в соцмережах і непристойно одягатися

4 червня набули чинності оновлені Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом НАДС від 28.04.2021 № 72-21, повідомляє Юридическая практика.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні:

проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян;

зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

На роботі і в поза робочий час держслужбовцям заборонено поширювати інформацію, яка може зашкодити репутації державних органів та органів місцевого самоврядування. Зокрема, не слід розміщувати негативні коментарі на веб-сайтах і у соціальних мережах.

Держслужбовцям заборонено:

використовувати нецензурну лексику, говорити з підвищеною інтонацією;

принизливо коментувати зовнішній вигляд, одяг, вік, стать, сімейний стан або віросповідання особи;

поширювати чутки, обговорювати особисте або сімейне життя колег, членів їх сімей, близьких осіб;

зважати на приватні, сімейні, суспільні або інші стосунки чи інтереси, приймаючи рішення під час виконання своїх посадових обов’язків;

дискримінувати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;

допускати дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Крім того, держслужбовці повинні дотримуватись офіційно-ділового стилю в одязі. Одяг має відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

Окремо зазначено, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають шанувати народні звичаї і національні традиції.