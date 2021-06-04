Зустріч Байдена з Путіним: у Білому домі назвали пріоритети США

Президент США Джо Байден на майбутній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не буде поступатися, однак Вашингтон бажає більше стабільності у відносинах з Москвою, заявила в п'ятницю прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Він (президент США Джо Байден - ред.) Ніколи не хоче діяти нерішуче у сферах, де він стурбований, у сферах, де, як він відчуває, дії російського уряду або російського керівництва шкодять інтересам США. І він, звичайно, не має наміру діяти нерішуче на цій зустрічі - публічно або c віч-на-віч" , - сказала вона на брифінгу.

"Але в кінцевому рахунку, наша задача, наш пріоритет - рухатися в напрямку більш стабільних і передбачуваних відносин з Росією" , - продовжила вона.

Вона нагадала, що на думку Вашингтона, у США і РФ є області, де можна співпрацювати. Як приклад Дженніфер Псакі вказала на продовження договору СНО-III і на переговори навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.

Дженніфер Псакі резюмувала, що навіть при наявності конфронтаційних компонентів у відносинах сторін і розбіжностей між лідерами країн діалог все одно необхідний.