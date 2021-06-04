Малюська в ефірі запропонував Гройсману пройти "детектор брехні"

Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував експрем'єр-міністру Володимиру Гройсману удвох в прямому ефірі пройти на поліграфі запитання про те, чи брали вони хабарі. Лідер партії "Українська Стратегія Гройсмана" не погодився на це, заявивши, що піде на тестування тільки після всіх членів фракції "Слуга народу, повідомляє Обозреватель.

Зазначимо, що про ідею тестування всіх політиків за допомогою "детектора брехні" першим заговорив саме Гройсман. Його словесна перепалка з міністром сталася в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася в п'ятницю, 4 червня, на YouTube-каналі Shuster online.

Гості студії обговорювали законопроєкт про олігархів. Колишній прем'єр заявив, що назва закону "дуже хороша і всім подобається".

"Але суть його, я вважаю, неповноцінна" , – сказав він, назвавши документ "фількіною грамотою".

Він запропонував документально підтверджувати не факт зустрічі з олігархом, а анонс такої зустрічі. На коментар про те, що таке не завжди планується заздалегідь, він сказав: "Не можеш – не плануй".

Малюська вступив у дискусію з політиком: "Попередня влада "воювала" з олігархами, щоб здатися якомога швидше... Давайте простежимо за результатами, хто доведе цей законопроєкт до кінця".

Гройсман висунув таку пропозицію: публічно проходити поліграф на доброчесність усім депутатам, чиновникам, політикам. Питанням буде: "Брав чи не брав хабаря" .

"Поліграф ви будете проводити?" – запитав Малюська, на що Гройсман відповів, що це як раз міністерство юстиції має призначити компетентний орган для тестування.

Міністр юстиції також запропонував експрем'єр міністру удвох відповісти на поліграфі на задане ним запитання, на що зал відповів оплесками.

"Давайте протестуємо, хороша пропозиція!" – сказав Малюська. Він підкреслив, що готовий у наступну п'ятницю прийти для цього в студію Савіка Шустера.

Гройсман. Джерело: Скрин відео

Малюська. Джерело: Скрин відео

Поки Гройсман продовжував говорити, міністр наполягав на своїй пропозиції, але колишній прем'єр сказав: "Не переводьте тему з законом" .