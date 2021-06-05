У Бангладеш зґвалтували школярку під видом зйомки для TikTok

Двоє невідомих запросили школярку з бангладешського міста Сілхет знятися в роликах для соцмереж TikTok і Likee, але замість цього зґвалтували її, повідомляє УНІАН.

Інцидент стався 19 травня. Батько 16-річної дівчинки звернувся в місцеву поліцію, звинувативши в зґвалтуванні творців контенту для соцмереж, які перебували з його дочкою в одній спільноті: чоловіка, на ім'я Джубер Ахмед Фанні та жінку, на ім'я Ліза, передає Dhaka Tribune.

За даними слідства, Ліза заманила підлітка на зйомку в мальовничому районі міста, де дівчинку насильно змусили прийняти наркотики, а потім зґвалтували. Слідчі мають намір заарештувати підозрюваних.

За даними журналістів, в Бангладеш вже довгий час діє злочинне угруповання, яке запрошує молодих людей на зйомки для TikTok, а потім викрадає їх. Члени банди займаються торгівлею молодими дівчатами і їх примусом до проституції.