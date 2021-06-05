У NASA серйозно зацікавилися НЛО

Глава Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Білл Нельсон зацікавлений в продовженні роботи з вивчення непізнаних летючих об'єктів, повідомляє Лента.Ру.

Нельсон зазначив, що ніхто з високопоставлених чиновників космічної галузі не знає, чим саме є об'єкти, які спостерігали льотчики Військово-морського флоту США, передає CNN. На його думку, НЛО не є доказом відвідування Землі інопланетянами. Водночас глава НАСА визнав, що передчасно виключати таку можливість.

"Ми не знаємо, чи це інопланетяни. Ми не знаємо, чи це вороги. Ми не думаємо, що це оптичне явище через описи, які надали пілоти військово-морського флоту ... Але ми хочемо знати" , - заявив він.

За словами прессекретаря агентства Джекі Макгіннесс, Нельсон не став створювати спеціальну цільову групу для розслідування даних явищ, але доручив науковцям вивчати будь-які питання по даній темі, які вони вважатимуть необхідними. Відзначається, що NASA не працює безпосередньо з Міністерством оборони США з даного питання. Однак, якщо співробітники агентства досягнуть успіхів в ідентифікації об'єктів, то «Пентагон буде про це знати».