F-35 радикально здешевлять

Вартість льотної години винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II може бути радикально зменшена, пише Breaking Defense, посилаючись на прогноз Lockheed Martin, повідомляє Лента.Ру.

Зокрема, в компанії прогнозують приблизно 40-процентне зниження своєї частки витрат на годину польоту винищувача до 2025 року. Для Пентагону обслуговування F-35 Lightning II, як запевняють в корпорації, до цього ж часу стане ще дешевше.

Зараз вартість льотної години F-35 Lightning II, як запевняє Breaking Defense, становить 33 тисячі доларів. Планується, що до 2025 року вона досягне 25 тисяч (в цінах 2012 року).

Видання пише, що в даний час 39 відсотків експлуатаційних витрат на винищувач доводиться на Lockheed Martin (головний розробник), 50 відсотків - на Пентагон (експлуатант) і 11 відсотків - на Pratt & Whitney (виробник двигунів).

У квітні видання Defense News, посилаючись на заяву лави підрозділи Military Engines компанії Pratt & Whitney Метью Бромберга, повідомило, що вилучення Туреччини з програми F-35 Lightning II підвищує вартість двигуна F135 даного літака на три відсотки.

У січні того ж року портал Flight Global, посилаючись на заяву представника американської корпорації Lockheed Martin, повідомляв, що ціна одного F-35 Lightning II впала до історично низької позначки в 77,9 мільйона доларів, а загрозою продажу винищувачів є висока вартість льотної години, складова, по даний видання, 35 тисяч доларів.