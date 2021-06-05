Екс-воротар: чому футболісти соромляться української мови

Колишній футболіст київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" Рустам Худжамов зізнався, що соромився української мови після переїзду до столиці країни. За його словами, його обзивали, через що він постійно бився в школі, повідомляє Обозреватель.

Про це Худжамов розповів в інтерв'ю Sportarena TV, відповідаючи на запитання, чому футболісти соромляться розмовляти українською мовою. Він підкреслив, що останнім часом ситуація в суспільстві змінюється, і він підтримує українізацію.

Рустам Худжамов. Джерело: Instagram Рустама Худжамова

"У мене дуже багато русизмів у мові. Але я їх відстежую і розумію, що вони є. Я з дитинства розмовляю українською мовою. Коли приїхав до Києва, мене називали селюком. Я бився через це. Тим більше, у мене ще такі ім'я та прізвище, що мені накидали, що я чорний. І ти прийняв, що ти селюк, і почав соромитися мови. Але зараз є тенденція до змін. Так, у побуті я використовую часом іноді російську. Але зараз класно, що в магазинах, ресторанах ти можеш спілкуватися українською мовою" , – сказав Худжамов.

Зазначимо, що Рустам є вихованцем київського "Динамо", однак так і не зіграв за першу команду "біло-синіх" жодної гри. У складі "Шахтаря" провів 10 матчів. Провів одну зустріч за збірну України.