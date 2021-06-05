Двох росіян затримали при перетині кордону

Два громадянина РФ уплав дісталися до України, пояснивши незаконний перетин кордону бажанням відпочити в Одесі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Громадян РФ затримав 5 червня прикордонний патруль, який ніс службу в районі населеного пункту Лукашівка (Чернігівська область).

"Чоловіки 1980 і 1982 років народження незаконно перетнули кордон з території РФ на територію України, перепливши річку Ворскла" , - наголошується в повідомленні.

Іноземці мали з собою тільки водійське посвідчення і рюкзак з особистими речами.

"Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися до Одеси, щоб відпочити на морі. Обрали незаконний шлях в зв'язку з дією карантинних обмежень" , - повідомила прес-служба.

Також прикордонники з'ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в'їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства.

Громадяни РФ затримано. За незаконний перетин державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їх подальшу долю вирішить суд.

Крім цього, обом громадянам РФ буде заборонений в'їзд в Україну терміном на 10 і 5 років відповідно.