Топ найпотужніших і доступних смартфонів травня

Станом на травень 2021 року найбільш потужним Android-смартфоном став Black Shark 4 Pro. Згідно синтетичному тесту бенчмарка AnTuTu пристрій набрав 830 022 бали, повідомляє Обозреватель.

На другому місці опинився смартфон Nubia Red Magic 6 Pro (829900 бала). "Бронзу" отримав OnePlus 9 Pro (828748).

Black Shark 4 Pro

Місця з четвертого по десяте розподілилися так: OPPO Find X3 Pro, vivo X60 Pro +, iQOO 7, OnePlus 9, ASUS ROG Phone 5, realme GT і Xiaomi Mi11 Ultra.

Рейтинг флагманів. Джерело: AnTuTu

Відзначимо, що лідером в середньому ціновому сегменті виявився китайський Xiaomi Mi 11 Lite 5G на базі нового чіпа SoC Snapdragon 780G (530646). На другому і третьому місці опинилися Redmi 10X 5G (455473) та IQoo Z3 (446010).

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Нагадаємо що раніше було складено топ-10 найпопулярніших смартфонів за перший квартал 2021 року. Також було названо топ смартфонів за ціною та якістю.