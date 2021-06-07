Суд в Нидерландах приступает к рассмотрению по сути дела о сбитом МН17

Окружной суд Гааги (Нидерланды) приступает к рассмотрению по сути уголовного дела о крушении рейса МН17 Малазийских авиалиний, сбитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, в результате чего погибло 289 человек, повідомляє Интерфакс-Украина.

Таким образом, в судебном процессе, который начался 9 марта 2020 года, начата новая фаза, которая последовала за первичной оценкой готовности самого дела к рассмотрению по сути.

В настоящее время обвинения предъявлены четырем лицам: трем россиянам и одному украинцу: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Только Пулатов представлен адвокатами, которые во время первой фазы процесса подавали ряд ходатайств, запрашивая как проведение дополнительных расследований, которые впоследствии проводились следственным судьей, так и дополнительную информацию. В связи с этим дело Пулатова слушалось одновременно, но не совместно с тремя остальными обвиняемыми.

21 мая в ходе судебного слушания председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) сообщил, что суд может рассмотреть дело по сути за три дня – с 7 по 11 июня. «Обсуждение будет сосредоточено на трех вопросах: был ли МН17 сбит ракетой Бук, был ли Бук запущен с поля недалеко от Первомайского, и были ли к этому причастны обвиняемые. Суд будет обсуждать эти три вопроса и будет обсуждать большое количество документов, которые есть в деле",- объявил он. При этом судья пояснил, что «судебная оценка будет дана только в день вынесения приговора».

По его словам, 7 июня будет посвящено процедурный вопросам, 8 июня будут обсуждаться первый и второй вопросы, а на третий день - третий вопрос. «Эта часть – возможная роль обвиняемых – будет наиболее объемной. Поэтому пятница, 11 июня, будет резервной", - проинформировал Стэйнхаус.

Согласно предварительному планированию, 17 и 18 июня выступит обвинение с последующей возможностью выступить защите Пулатова. Этот блок слушаний продлится до 9 июля. В сентябре обратиться к суду будет предоставлена возможность родственникам погибших.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.