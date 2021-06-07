Байден пригрозить Путіну посиленням санкцій, - Кравчук

На зустрічі президентів США та Росії, яка незабаром має відбутися в Женеві, Джо Байден спробує змусити Володимира Путіна виконувати норми міжнародного права, повідомляє Деловая столица.

Таку думку висловив очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Вважаю, що в бесіді торкнуться комплексу питань. І одне з них, як і позначав сам президент Байден, полягає в тому, щоб створити для Росії такі умови відносин зі Сполученими Штатами Америки, з Європою, такі принципи відносин, які б змусили Росію виконувати норми міжнародного права" , — сказав він в ефірі телеканалу "Дом".

Він констатував, що сьогодні Росія фактично відмовляється від виконання міжнародних норм та поводиться агресивно — і не тільки стосовно України.

"Росія втручається у вибори в різних країнах, отруює людей у різних країнах, тобто поводиться дуже агресивно і не зважає на норми та правила, які встановлені в цивілізованому світі" , — підкреслив експрезидент.

На його думку, Байден пригрозить Путіну посиленням санкцій, якщо Росія не повернеться до цивілізованого поля міжнародних відносин:

"Думаю, що Байден обовʼязково це питання поставить перед Путіним і скаже йому приблизно так: якщо Росія не виконуватиме міжнародні норми, до неї будуть застосовуватися відповідні заходи впливу. Маються на увазі насамперед санкції, які можуть розширюватися і можуть посилюватися. Тобто, ця тема буде присутня" , — упевнений Кравчук.

Окрім того, вважає він, на саміті будуть порушуватися питання гарячих точок у різних регіонах світу: "Це і Близький Схід, й інші країни, й інші регіони, де присутні серйозні конфлікти".