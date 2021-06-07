Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Второе за неделю появление Национального банка на межбанковском валютном рынке﻿ в прошлую пятницу и проведенная им интервенция на покупку валюты по цене 27,25 гривен, в ходе которой регулятор пополнил золотовалютные резервы еще на 20 млн долларов, показали, что бесконтрольного укрепления гривны не будет.

Теперь на повестке дня вопрос: будет ли Нацбанк защищать уровень 27,20 гривен и по какой цене будет проведена следующая интервенция? Очевидно, что без вмешательства НБУ доллар продолжит падение к отметке 27 гривен.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,15/27,25 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

На наличном рынке доллар в столице на выходных подешевел еще на 2 копейки: в субботу и воскресенье оптовые обменные пункты Киева продавали его по 27,18-27,19 гривен. Таким образом, разрыв между наличным и безналичным долларом увеличился до 5 копеек (безналичный опять стал дороже). Сегодня продажа доллара в столице стартует с 27,18 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда. Если безналичный доллар прекратит снижаться или продемонстрирует хоть небольшой рост, ценник на наличного «американца» отреагирует мгновенно. Если же падение продолжится, наличный доллар будет падать с опережением.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу резко вырос и достиг отметки 1,2184 доллара после публикации данных по занятости в США. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 1,2158-1,2171 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 33,04-33,08 гривны. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара. Шанс увидеть дальнейшее снижение ценника на евро сохраняется.

Российский рубль в четверг вырос к американскому доллару до 72,80 рублей за доллар, воспользовавшись падением доллара в мире. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 72,80-72,90 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве на выходных продавали в основном по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей, встречались и более дешевые предложения. Сегодня рубль будут продавать по цене от 3,66 до 3,72 гривен за 10 рублей.