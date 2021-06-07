Україна чекає на партію COVID-вакцини зі США, – Шмигаль

Україна нарощує темпи вакцинування населення проти COVID-19, ﻿заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ділова столиця.

"Цими вихідними центри масової вакцинації запрацювали вже в 10 містах. До Києва, Одеси та Львова, у яких такі центри запрацювали минулого тижня, доєдналися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне", — написав він у Facebook.

Також у будні триває вакцинація військових, лікарів, працівників соціальної сфери, вчителів та людей віком від 65 років. Днями, зазначив Шмигаль, Україна отримала ще понад 705 тис. доз препарату AstraZeneca за міжнародною програмою COVAX. Їх використовуватимуть насамперед для людей, які вже зробили перше щеплення та мають отримати другу дозу.

"Серед іншого, Україна отримає вакцину від Сполучених Штатів. США оголосили про план розподілу 25 млн доз серед різних країн світу. Україна в цьому плані посідає пріоритетне місце", — додав премʼєр.

Яку саме вакцину Україна отримає від США, Шмигаль не уточнив.