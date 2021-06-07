Виявлено новий наслідок від COVID-19

Дослідники з Бірмінгемського університету стверджують, що захворювання COVID-19 може привести до розвитку синдрому Гієна-Барре, повідомляє Кореспондент.

Автор дослідження Алекс Ріхтнер заявив, що антитіла, які організм виробляє після перенесеного коронавірусу, схожі з антитілами, що викликають захворювання серця і шкіри.

За результатами дослідження, першими симптомами захворювання Гієна-Барре вважаються оніміння ступень і кистей рук, м'язова слабкість і головний біль, проблеми з координацією. Вони також виявлені в учасників дослідження, які перенесли коронавірус в легкій і важкій формах.

Синдром Гієна-Барре - це аутоімунна запальна полірадикулоневропатія, що протікає в гострій формі і що виявляється млявими парезами, порушеннями чутливості, вегетативними розладами.