Тільки кожен 4-й українець задоволений своїм життям – опитування
Тільки кожен четвертий українець (25%) задоволений своїм життям, майже стільки ж - незадоволені якістю життя в Україні, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться в опитуванні "Барометр щастя в Україні", проведеному Європейською Бізнес Асоціацією спільно з компанією "Кернел".
Згідно з повідомленням ЄБА, у 2021 році інтегральний показник "барометра" склав 2,65 бала з 5 можливих і практично не змінився в порівнянні з минулим роком (2,64 бала). В ході опитування українців попросили оцінити 9 факторів, які впливають на якість життя. Найкраще (у 3,53 бала) респонденти оцінили задоволеність поточною роботою. Найгірше (у 2,21 бала) оцінили рівень безпеки.
Згідно з опитуванням, більш ніж половина учасників опитування задоволені своєю поточною роботою-52%, і ще 37% оцінюють її задовільно. При цьому, більшість респондентів скаржаться на понаднормову роботу, обсяги якої істотно зросли за останній рік, і фактичну відсутність балансу між роботою та особистим життям.
Загальний досвід життя в Україні жителі країни оцінили в 3 бали.
"В цілому, кожен четвертий опитаний українець задоволений своїм життям. 25% опитаних оцінили свій досвід життя в Україні добре, ще 51% – задовільно, а от решта 24% незадоволені якістю життя в Україні (у порівнянні з 31% минулого року). Найгірше серед факторів впливу на життя в Україні респонденти оцінили рівень безпеки, стан системи охорони здоров'я та екології", – йдеться в повідомленні ЄБА.
Рівень соціального життя отримав 3,15 бала – 78% опитаних задовільно або позитивно оцінюють своє соціальне життя і дозвілля.
Оцінка системи освіти дещо покращилася цього року (до 2,6 бала) – 41% оцінюють рівень освітніх послуг в Україні задовільно, ще 13% - добре.
Рівень доходів отримав 2,44 бала з 5, при цьому 45% опитаних назвали його достатнім для нормального життя (у 2020 році таких було 55%), а 55% – недостатнім.
Стан правового поля українці оцінили у 2,43 бала. Учасники опитування відзначають усе ще відчутну бюрократію в країні, прояви корупції та дискримінації. Серед позитивних факторів називають диджиталізацію і поліпшення якості адміністративних послуг.
Оцінка системи охорони здоров'я істотно знизилася - до 2,24 бала, при цьому 65% респондентів вважають її незадовільною.
Екологічну ситуацію в Україні (2,28 бала) негативною вважають 63% респондентів. Найбільше українців турбує проблема утилізації сміття, якості питної води та повітря, низького рівня екологічної свідомості громадян.
Найгіршу оцінку (2,21 бала) отримав рівень безпеки в країні.
"Так, 66% респондентів не задоволені станом безпеки та відчувають себе невпевнено щодо власного майбутнього", – наголошується в опитуванні.
У 2021 році опитування "Барометр щастя в Україні" було проведено серед 1912 респондентів з інтернет-аудиторії. Онлайн опитування було направлено компаніям-членам Європейської Бізнес Асоціації, а також було запропоновано користувачам соціальної мережі Facebook. 50% опитаних - жителі Києва, 56% респондентів - люди у віці від 26-40 років. Більшість опитаних є офісними працівниками-60%.
Попередні показники
У 2020 році 45% опитаних українців оцінили свій загальний досвід життя в Україні задовільно.
Згідно з результатами опитування, яке 3 червня 2021 року оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, в умовах пандемії самопочуття українців погіршилося.