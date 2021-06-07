Тільки кожен 4-й українець задоволений своїм життям – опитування

Тільки кожен четвертий українець (25%) задоволений своїм життям, майже стільки ж - незадоволені якістю життя в Україні, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в опитуванні "Барометр щастя в Україні", проведеному Європейською Бізнес Асоціацією спільно з компанією "Кернел".

Згідно з повідомленням ЄБА, у 2021 році інтегральний показник "барометра" склав 2,65 бала з 5 можливих і практично не змінився в порівнянні з минулим роком (2,64 бала). В ході опитування українців попросили оцінити 9 факторів, які впливають на якість життя. Найкраще (у 3,53 бала) респонденти оцінили задоволеність поточною роботою. Найгірше (у 2,21 бала) оцінили рівень безпеки.

Згідно з опитуванням, більш ніж половина учасників опитування задоволені своєю поточною роботою-52%, і ще 37% оцінюють її задовільно. При цьому, більшість респондентів скаржаться на понаднормову роботу, обсяги якої істотно зросли за останній рік, і фактичну відсутність балансу між роботою та особистим життям.

Загальний досвід життя в Україні жителі країни оцінили в 3 бали.

"В цілому, кожен четвертий опитаний українець задоволений своїм життям. 25% опитаних оцінили свій досвід життя в Україні добре, ще 51% – задовільно, а от решта 24% незадоволені якістю життя в Україні (у порівнянні з 31% минулого року). Найгірше серед факторів впливу на життя в Україні респонденти оцінили рівень безпеки, стан системи охорони здоров'я та екології" , – йдеться в повідомленні ЄБА.

Рівень соціального життя отримав 3,15 бала – 78% опитаних задовільно або позитивно оцінюють своє соціальне життя і дозвілля.

Оцінка системи освіти дещо покращилася цього року (до 2,6 бала) – 41% оцінюють рівень освітніх послуг в Україні задовільно, ще 13% - добре.

Рівень доходів отримав 2,44 бала з 5, при цьому 45% опитаних назвали його достатнім для нормального життя (у 2020 році таких було 55%), а 55% – недостатнім.

Стан правового поля українці оцінили у 2,43 бала. Учасники опитування відзначають усе ще відчутну бюрократію в країні, прояви корупції та дискримінації. Серед позитивних факторів називають диджиталізацію і поліпшення якості адміністративних послуг.

Оцінка системи охорони здоров'я істотно знизилася - до 2,24 бала, при цьому 65% респондентів вважають її незадовільною.

Екологічну ситуацію в Україні (2,28 бала) негативною вважають 63% респондентів. Найбільше українців турбує проблема утилізації сміття, якості питної води та повітря, низького рівня екологічної свідомості громадян.

Найгіршу оцінку (2,21 бала) отримав рівень безпеки в країні.

"Так, 66% респондентів не задоволені станом безпеки та відчувають себе невпевнено щодо власного майбутнього" , – наголошується в опитуванні.

У 2021 році опитування "Барометр щастя в Україні" було проведено серед 1912 респондентів з інтернет-аудиторії. Онлайн опитування було направлено компаніям-членам Європейської Бізнес Асоціації, а також було запропоновано користувачам соціальної мережі Facebook. 50% опитаних - жителі Києва, 56% респондентів - люди у віці від 26-40 років. Більшість опитаних є офісними працівниками-60%.

Попередні показники

У 2020 році 45% опитаних українців оцінили свій загальний досвід життя в Україні задовільно.

Згідно з результатами опитування, яке 3 червня 2021 року оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, в умовах пандемії самопочуття українців погіршилося.