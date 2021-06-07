Google оштрафували на 220 млн євро

Американська компанія Google, яка входить в Alphabet Inc., виплатить штраф у розмірі 220 млн євро для врегулювання претензій французького антимонопольного регулятора (Autorite de la Concurrence), який звинуватив компанію у зловживанні домінуючим становищем на ринку цифрової реклами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Антимонопольний регулятор Франції прийшов до висновку, що Google, користуючись своїм становищем, просувала власні рекламні сервіси на шкоду конкурентам.

В рамках угоди з регулятором компанія пообіцяла змінити свої практики, поліпшивши взаємодію рекламного сервісу Google Ad Manager з третіми сторонами.

"Рішення накласти штраф на Google особливо важливо, оскільки це перший раз в світі, коли регулятор взявся за проблему складних аукціонних алгоритмів, що використовуються в сфері онлайн-реклами", - заявила глава Autorite de la Concurrence Ізабель де Сілва.

Як повідомляє Bloomberg, справу стосовно Google було порушено регулятором на основі скарги, що надійшла йому в 2019 році від News Corp., французької газети Le Figaro і бельгійської медіа групи Rossel La Voix.