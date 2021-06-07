Відшкодування збитків від анексії Криму: Ощадбанк подав апеляцію

Державний Ощадбанк (Київ) подав до касаційного суду Франції заяву про апеляційне оскарження рішення апеляційного суду Парижа про відсутність в арбітражу юрисдикції у справі про відшкодування українському банку $1,3 млрд збитків від анексії Криму. Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також він зазначив, що рішення апеляційного суду ніяк не вплинуло на фінансовий стан банку.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Парижа 30 березня підтримав позицію Мін'юсту РФ про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на $1,3 млрд.

"Зокрема, РФ вдалося довести, що так звані інвестиції, а саме, кримське відділення Ощадбанку, були створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, у зв'язку з чим вони не підпадають під дію Угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій ", - стверджує Мін'юст РФ.

Ощадбанк заснований у 1991 році. Його єдиним власником є держава. Згідно зі статистикою Нацбанку, на 1 березня 2021 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав у рейтингу друге місце (279,702 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні.