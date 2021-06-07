"Санкції будуть завжди", – заступник глави МЗС Росії

Санкції проти Росії будуть завжди, Москва повинна бути готова до нових обмежувальних заходів, заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія не піде просити когось зняти санкції. Зрозуміло, що ми не будемо каятися за те, чого ми не робили. Зрозуміло, що Крим ми не віддамо. Якщо Крим в Росії, то санкції точно будуть завжди з нами", – сказав Панкін на слуханнях e Держдумі на тему "Незаконні санкції Заходу і заходи з мінімізації їх впливу на політику й економіку Російської Федерації".

"Коли ми говоримо про протидію, ми повинні говорити й про готовність до нових санкцій. Безумовно, є перелік додаткових заходів, які тримаються "під сукном" і будуть пущені в дію у ті моменти, в тих умовах, в яких це буде визнано за потрібне", – додав він.

Заступник голови МЗС РФ підкреслив, що Росії необхідно готуватися до додаткових обмежувальних заходів.

"Зрозуміло, що підготуватися до всього можна, але вже в економічно-фінансовому блоці розгорнута серйозна робота, пов'язана з переведенням розрахунків в національні валюти, впровадженням платіжних систем "на випадок, якщо". Але "випадків, якщо" може бути дуже багато, до всіх не підготуєшся, зрозуміло, що ми не можемо повністю замкнутися на собі", – сказав Панкін.

Він також зазначив, що "знімати санкції будуть ті, хто їх вводив, просити про це ми не будемо".