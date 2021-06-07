"Дякуємо Президенту": в Кривому Розі готуються до візиту Зеленського

У вівторок, 8 червня, має відбутися робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Дніпропетровську область. Президент України візьме участь у засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, повідомляє Сайт Кривого Рога.

У той же час напередодні в соцмережах з'явилася інформація про те, що одним з пунктів в програмі робочої поїздки Глави держави на Дніпропетровщині, є Кривий Ріг, зокрема, один з об'єктів президентського проекту "Велике будівництво" - стадіон Металург.

Незважаючи на це, криворіжці вже спостерігають за роботою комунальних служб (покіс газонів, прибирання тротуарів пилососом), яку за традицією пов'язують з підготовкою до візиту Глави держави до рідного міста.

На даний момент офіційного підтвердження цієї інформації немає, а в прес-службі ОДА кореспонденту пояснили, що акредитація представників ЗМІ здійснюється виключно на засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.

Завдяки Дніпропетровської ОДА, об'єкти президентської програми "Велике будівництво" сьогодні важко не помітити - огорожі по периметру будівельних майданчиків на стадіонах "Спартак" і "Металург" обклеєні "фірмовими" плакатами.

Крім цього, по місту можна побачити білборди про об'єкти президентської "Великий будівництва" в Кривому Розі. Зокрема, біля стадіону Металург і відразу два - під вікнами рідної хати Володимира Зеленського.

Там же, під вікнами батьківської квартири Володимира Олександровича а ще біля ДК "Металургів" можна побачити білборди з вдячністю за авіарейси з Києва до Кривого Рогу. За це дякують особисто Президента України.

Нагадаємо, в серпні минулого року криворізькі журналісти не змогли акредитуватися на заходи в рамках робочого візиту Президента Володимира Зеленського.