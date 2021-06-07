Зеленський і Байден проведуть телефонну розмову
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть у понеділок, 7 червня, телефонну розмову, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів - України та США. Мета розмови очевидна - обмін думками з актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позицій щодо ситуації на українському Донбасі", - заявив Подоляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".