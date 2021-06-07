В Одеській області застрелили кримінального авторитета

У місті Рені Одеської області застрелили кримінального авторитета з організованого злочинного угруповання (ОЗУ) Олега Попеску на прізвисько Румун. Ним виявився Василь Паніогло, який отримав поранення, несумісне з життям, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Трагедія сталася у понеділок, 7 червня. О 17:01 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що о 16:30 в готелі "Парма" отримав вогнепальне поранення грудної клітини та голови Паніогло Василь Григорович. Він був госпіталізований в лікарню у важкому стані. Однак через годину в лікарні повідомили про його смерть.

ОПГ Олега Попеску на прізвисько Румун з початку початку 2000-х контролює Придунав'ї. Основні напрямки діяльності його угруповання - вирощування і контрабанда марихуани, контрабанда сигарет з Молдови в Україну і з України в Румунію, вимагання у бессарабських фермерів, рейдерські дії в аграрному секторі регіону. Незважаючи на те що Румун родом з Бессарабії, вже багато років він керує своїм угрупуванням дистанційно, з Румунії, де взяв інше прізвище.