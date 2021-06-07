У Миколаївській області пацієнтки пологового будинку поскаржилися на масові вимагання

Депутат Первомайского горсовета Евгений Нотевский направил обращение прокурору Николаевской области Владимиру Говорухе с заявлениями от людей, которые пожаловались на коррупцию в местном роддоме, повідомляє НикВести.

Соответствующие заявления Евгений Нотевский прислал на редакционную почту.

В письмах от бывших пациентов роддома и их родственников говорится о систематическом вымогательстве со стороны некоторых сотрудников.

В частности, они жаловались на отказ выписывать родильниц с детьми без получения «благодарности».

Наибольшее количество жалоб написано в отношении одной из педиатров роддома.