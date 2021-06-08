8 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день пам'яті домашніх тварин, День народження пилососа, Всесвітній день океанів, Всесвітній день боротьби з пухлинами головного мозку, Міжнародний день IPv6, повідомляє УНИАН.

На острові Норфолк - День «Баунті», в Перу - День інженера, у США - День Пранава Сивакумара, День інформування жителів Карибських островів про ВІЛ і СНІД, День пікніка Бетті, День найкращих друзів, День радісного ранкового пробудження, День «Назвіть свою отруту», День «Зателефонуйте своєму лікарю», День пончиків з желе, у Франції - День пам'яті полеглих за Францію, в Індокитаї, у Британії - День острова Ліндісфарн, на Соломонових островах - День провінції Темоту, в Словенії - День Приможа Трубара.

Пам'ятні дати 8 червня, річниці та події

У 1783 році вулкан Лакі в Ісландії почав своє восьмимісячне виверження, яке виявилося найбільшим лавовим виверженням в історії. Загинуло близько 10 тисяч людей (20% населення Ісландії). Період після його виверження відомий як «лиха в тумані».

У 1786 році цього дня в Нью-Йорку вперше надійшло до продажу морозиво.

У 1824 році канадець Ноа Кашинг із Квебеку запатентував першу в світі пральну машину. Це була дерев'яна бочка, всередині якої на вертикальній осі оберталися хрестовини. Свого роду - кавомолка, що пускається в рух, як йшлося в описі, «м'язовою силою людини». Його винахід став масово модернізуватися. Серійне виробництво пристроїв для прання почалося майже століття потому - в 1907 році.

У 1829 році в Ліверпулі був відкритий перший муніципальний басейн.

У 1912 році в Лос-Анджелесі була заснована кіностудія «Universal».

У 1934 році цього дня в СРСР була запроваджена кримінальна відповідальність родичів підсудних за недонесення про «державний злочин», що відбувся або планувався. До числа державних злочинів було внесено втечу за кордон.

У 1984 році в гільдію кіноакторів США почесним членом було прийняте діснеївське каченя Дональд Дак.

У 2002 році після ремонту в Києві відкрився кінотеатр «Київська Русь» із найбільшим на той час екраном серед кінотеатрів країн колишнього СРСР.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 червня вшановує пам'ять апостола Карпа, єпископа. За повір'ям, він приносить удачу всім, хто займається риболовлею. Звідси й народна назва свята - «Карполов».

Що сьогодні не можна робити

Не можна прибирати в будинку після заходу сонця. Також краще не вирушати в поїздку, не міняти роботу та квартиру. День принесе багато несподіванок, переважно неприємних. Тому уникайте конфліктів.

Прикмети на 8 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- багато комарів - до теплих, але дощових днів;

- багато коників - до посушливих днів;

- риба біля поверхні водойми, періодично навіть вистрибує - найближчі дні погода буде сирою.