У Фінляндії заявили про відсутність загрози для країни з боку РФ

Конфлікт в східній частині України послабив безпеку в Європі та Балтійському регіоні, проте Фінляндія не відчуває особливої ​​загрози, повідомляє ТАСС.

Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Конфлікт в східній частині України збільшив напруженість і послабив безпеку в Європі і Балтійському регіоні <...> Фінляндія зараз не відчуває ніякої особливої ​​загрози, але кожна суверенна держава стежить за розвитком справ, що впливають на його безпеку, в прилеглих регіонах і забезпечує власну безпеку на свій розсуд" , - сказав він.

Глава МЗС Фінляндії уточнив, що країна забезпечує свою оборону та оновлює оборонну техніку відповідно до сучасних вимог, а також враховує те, що відбувається в ракурсі політики безпеки.