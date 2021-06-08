У США надійде в продаж препарат від Альцгеймера

Влада США вперше за майже 20 років схвалили нові ліки для людей з хворобою Альцгеймера. Препарат, розроблений компанією Biogen, надійде в продаж під комерційною назвою Aduhelm, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що розробка препарату супроводжувалася суперечками про його ефективності. Також, на думку деяких експертів, переваги ліки навряд чи переважать ризик серйозних побічних ефектів. Водночас рішення влади має велике значення для людей з Альцгеймером, оскільки це перший препарат, спрямований на уповільнення розвитку хвороби.

Aduhelm руйнує амілоїд - білок, який формує в мозку людини бляшки, які пошкоджують клітини та викликають проблеми з пам'яттю, мисленням і спілкуванням. Як стверджує виробник, препарат в поєднанні зі зміною способу життя може допомогти пацієнтам, у яких захворювання було виявлено на ранніх стадіях.

Як заявили в Управлінні по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, при ухваленні рішення про схвалення були враховані різні точки зору. Також Управління зобов'язало Biogen провести додаткове масштабне клінічне дослідження і залишило за собою право відкликати схвалення в майбутньому. Весь цей час пацієнти з Альцгеймером матимуть доступ до нового препарату.