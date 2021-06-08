В Україні за добу прищепили від COVID понад 48 тисяч осіб

Протягом минулої доби в Україні 48 161 людину щепили проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 137 людей, повністю імунізовані - 5024 людини, повідомляє РБК-Украина.

При цьому найбільше щеплень зробили препаратом Comirnaty (виробництва Pfizer) - 25 029 та китайською CoronaVac - 21 652. Крім того, використовували вакцини CoviShield - 660 щеплень та AstraZeneca - 820.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 284 145 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 284 143 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 152 142 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 436 285 щеплень.

Станом на 8 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей.