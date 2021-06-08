Kia представила новий Sportage

Корейська компанія Kia випустила в світ нову генерацію кроссовера Sportage. Новинка отримала зовсім інший вигляд, а також цікаві конструктивні рішення, повідомляє Обозреватель.

Новинка радикально змінила імідж. За вигляд моделі відповідала команда під керівництвом нового шеф-дизайнера Kia Каріма Хабіба. У створенні новинки також брали участь фахівці дизайн-студій Kia у Південній Кореї, Німеччині, Китаї та США.

П'яте покоління Kia Sportage. Джерело: Kia

Нова стилістика бренду, що отримала назвою Opposite united ( "З'єднання протилежностей") першим приміряв електричний кросовер Kia EV6.

Поки технічні дані про п'ятої генерації Sportage не розкриті, але автомобіль істотно додав в розмірах, а кузов отримав інші пропорції. Задня стійка стала тонкою і отримала невелике додаткове скло, дах відділена від стійки декоративними накладками, а дзеркало перемістилося на панель двері. Крім того, машина отримала м'язисті крила і широкі накладки по нижній частині кузова. В якості опції можна замовити чорну дах.

Задня стійка стала тонкою і отримала невелике додаткове скло,. Джерело: Kia

Автомобіль буде доступний у двох версіях – звичайної та "позашляхової" X-Line. Вони відрізняються бамперами, накладками на боковинах та рейлингами.

Позашляхова версія X-Line отримала інші бампери, накладки на боковини та більш потужні рейлінги. Джерело: Kia

Від Kia EV6 новинка успадкувала концепцію інтер'єру. Перед водієм розташовується цифровий кокпіт з двома 12,3-дюймовими дисплеями, об'єднаними під загальним увігнутим склом, а на центральній консолі розташувалася циліндричний контролер управління трансмісією.

Перед водієм розташовується цифровий кокпіт з двома 12,3-дюймовими дисплеями. Джерело: Kia

Імовірно новий Sportage отримає ті ж силові агрегати, які використовуються на спорідненої моделі Hyundai Tucson. Залежно від ринків збуту їх асортимент буде відрізнятися.

Дебют нового Kia Sportage в салонах дилерів в Південній Кореї відбудеться в липні, а потім почнеться його презентації в інших країнах. В Україні новинку можна очікувати до кінця року.