Стало відомо, які партії лідирують в рейтингу виборців

Партії "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" мають приблизно однакову підтримку і лідирували б на парламентських виборах, якби вони проходили в найближчу неділю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними дослідження, відразу три партії мають підтримку в межах статистичної похибки, тому формально складно однозначно визначити, яка політична сила очолює рейтинг. Так, три партії, які мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах.

Цими партіями є "Слуга народу» (15,3% всіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився), "євросолідарності" (відповідно, 13,3% і 15,4%) і "ОТЗЖ" (12 8% і 14,7%). Наближена до лідерів партія "Батьківщина" з показниками 12,1% і 13,9%.

Крім цих політичних сил, набирають не менше 5% такі партії, як "Сила і честь" (відповідно, 6,9% і 8%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,1% та 5,8%) і Радикальна партія Ляшко (4,4% і 5%). Мінімально відстають від прохідного бар'єру партії "Наші" (4% і 4,6%) і "Партія Шарія" (3,9% та 4,5%). Інші партії мають низьку підтримку.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (випадкової генерацією телефонних номерів) із квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.



