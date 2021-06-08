Европе не хватает газа

Цены на газ в Европе остаются на рекордно высоких за последние годы уровнях, хотя обычно летом они падают. Поводом стала нехватка топлива и невозможность конкуренции со стороны угля, повідомляє Лента.ру.

Спотовые цены на крупнейшем хабе TTF весь май стабильно превышали 300 долларов за тысячу кубометров и летом не отступили от максимумов. В понедельник, 7 июня, июльский фьючерс достиг 349 долларов за тысячу кубометров.

На европейском газовом рынке такая ситуация наблюдалась только в 2011-2014 годах. Но тогда она была связана с высокими ценами на нефть — стабильно выше 100 долларов за баррель.

Проблемы возникли из-за ограничения предложения со стороны Норвегии и России — основных поставщиков газа. В Норвегии начались профилактические работы на инфраструктуре по добыче, а «Газпром» принципиально отказывается увеличивать поставки. Транзит через Украину зафиксирован контрактом, и выкупать дополнительные мощности компания не хочет.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ), который выручал Западную Европу в прошлые годы, на этот раз вынужденно сокращен. В мае поставки снизились на 29 процентов (семь миллионов тонн), поскольку газовозы из-за более высокой премии направляются на азиатские рынки.

По оценке Vygon Consulting, с января по май Европа купила 37 миллионов тонн СПГ, 23 процента мирового производства. Год назад было 45 миллионов тонн и 29 процентов. Топливо перехватил, к примеру, Китай, который импортировал более семи миллионов тонн СПГ, что стало рекордом для этого времени года. Аналитики ожидают, что до конца года картина не изменится.

Между тем поставки угля, который обычно заменяет газ в энергетике, не увеличиваются. Во-первых, он сам подорожал (более 160 процентов за год), а во вторых в Европе резко увеличили сборы за его использование.