Вчені пробудили стародавню мікроскопічну тварину

Вчені оживили після сплячки у вічній сибірській мерзлоті мікроскопічну тварина, якій може бути понад 24 тисяч років, повідомляє УНИАН.

Як пише Сurrent Biology﻿, в сучасній науці її віднесли до виду коловерток.

Зазначається, що найдавнішу коловертку вдалося не просто оживити, вона розмножилася після пробудження.

Дослідження дозволило вченим припустити, що деякі види тварин залишаються повністю життєздатними навіть після перебування в заморожуванні.

Результати попередніх досліджень показали, що цей вид тварин здатний успішно перебувати в стані криптобіозу.

До цього вважалося, що в такому стані вони можуть зберігати життєві функції не більше десяти років.