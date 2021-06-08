Колишню Львівську колонію приватизував український IT-холдинг

Колишня Львівська Колонія № 48, виставлена на продаж у рамках кампанії великої приватизації в'язниць, була продана приватному інвестору за 407,5 млн гривень. Покупцем виступило ТОВ "Девелопмент Інжиніринг сервіс", яке входить до групи компаній SoftServe, пише Віктор Скаршевський, Цензор.НЕТ.

Попри купу критики, яка передувала продажу колишньої в'язниці, аукціон пройшов більш ніж успішно: ціна під час аукціону зросла в 3 рази, а переможна ставка, запропонована представниками IT-холдингу "Софт-Серв", склала 407,5 млн гривень. Досить сказати, що це друга найбільш успішна угода після продажу готелю "Дніпро" і більше, ніж весь прибуток держави від приватизації у 2018 році. Якісне просування об'єкта, ретельний аудит і надання інформації за принципом "усі знають усе" зробили свою справу.

Згідно з планом, 70% від зазначеної суми будуть передані на поліпшення умов утримання ув'язнених, модернізацію і створення нових приміщень. Приватизація в'язниць є частиною кампанії з передачі в приватні руки непрофільних об'єктів державної власності.

За розрахунком ФДМ, приватизація перших трьох в'язниць повинна принести державі понад 1 млрд гривень.

Уже за підсумками 2020 року, надходження від приватизації склали понад 3 млрд гривень, що в 4 рази перевищили показники 2019 року і більш ніж у 8 разів поліпшили прибуток 2018 року. Тепер же, коли Верховна рада нарешті таки розблокувала процедуру великої приватизації, в хід піде важка артилерія - об'єкти, оціночна вартість яких перевищує 250 млн гривень. Уже цього року Фонд планує проведення аукціонів з приватизації ОГХК, ПКМЗ (заводу "Більшовик") і "Президент-Готелю", обіцяючи покласти в казну додаткові 12 млрд гривень.