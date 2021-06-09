Топ міських шортів на літо 2021

Шорти-комфортна і стильна частина літнього гардеробу. Але якщо у відпустку можна відправитися в будь-якої моделі, хоч в ультракоротких, хоч в суперобтягивающих, то для міста варто вибирати більш класичні варіанти - бермуди та велосипедки, повідомляє РБК-Украина.

Які шорти вибрати для міста на літо 2021

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Наталія Фешнловер. Лляні шорти - для прогулянок, джинсові - куди завгодно, навіть в офіс.

фото: instagram.com/infashionyou

Класика - хоч в ресторан з коханим, хоч на ділову зустріч.

фото: instagram.com/infashionyou

Короткі шорти доречні на пляжі, а довгі можна комбінувати з класичним верхом і відправитися так на роботу.

фото: instagram.com/infashionyou

Шорти, ніби обрізані з джинсів, - актуальний варіант. З піджаком виглядає дуже по-діловому.

фото: instagram.com/infashionyou

Короткі джинсові шорти найкраще підійдуть для теплих літніх прогулянок.

Шкіряні шорти - привіт з 90-х, такі моделі будуть особливо актуальними цього літа в місті. Вони відмінно виглядають і з топом, і з сорочкою.