В Україні за добу вакцинували понад 53 тис. осіб

За минулу добу, 8 червня, в Україні від COVID-19 вакциновано 53 161 людину, загальна кількість імунізованих становить 1 328 070 людей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"53 161 людину прищеплено проти COVID-19 за добу 8 червня 2021 року. Одну дозу отримали 43 925 осіб, повністю імунізовані 9 236 осіб", - повідомляється на офіційній сторінці МОЗ України в Telegram-каналі в середу.

У відомстві зазначили, що протягом доби працювали 485 мобільних бригад і 624 пункти щеплення.

"Станом на 9 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 659 473 людини", - зазначено в повідомленні.

Від початку прищепної кампанії прищеплені 1 328 070 осіб, з них отримали одну дозу 1 328 068 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози 161 378 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 489 446 щеплень.