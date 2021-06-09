У Лівані юнак стрибнув зі скелі і розбився об туристичний човен

У Бейруті чоловік розбився об туристичний човен, стрибаючи з високої скелі, повідомляє УНИАН.

Хлопець не чув попереджувальних викриків з боку глядачів, що під ним знаходиться човен.

Унаслідок падіння з висоти 118 футів юнак вдарився головою об човен та миттєво загинув. Також постраждав капітан водного транспорту.

На кадрах, які очевидцям вдалося зняти, чути глухий звук падіння молодика. Рятувальники витягнули відчайдуха з води й доправили в лікарню, але медики констатували його смерть.

Капітану теж надали допомогу, про ступінь його травм нічого не відомо.

Зазначається, що стрибання зі скель Рауш – популярне заняття серед молоді Бейрута. Сам загиблий народився в сирійському місті, що контролюється "Ісламською державою". Коли він переїхав до Лівану – не встановлено.

Наразі в Лівані, за даними ООН, зареєстровано 865 тисяч 530 сирійських біженців та 1,5 млн сирійців.