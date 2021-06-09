"Борисполь" нарастил пассажиропоток чартерных рейсов: топ-10 направлений

По итогам января-мая 2021 года Международный аэропорт "Борисполь" обслужил на 33% меньше пассажиров регулярных рейсов – 1,25 млн. При этом количество пассажиров чартерных самолетов увеличилось на 95%, составив 1,2 млн человек, повідомляє UBR.

Всего за пять месяцев из него отправились в путешествие 2,45 млн человек. Этот показатель – почти такой же, как и в 2020 году (2,47 млн), свидетельствует статистика аэропорта.

Только в мае аэропорт обслужил почти 707 тыс. человек: 345 тыс. – пассажиры регулярных рейсов, 362 тыс. – нерегулярных.

Самыми популярными международными направлениями в прошлом месяце стали известные курорты, куда украинцам разрешен въезд.

По данным "Борисполя", около 65% пассажиров в мае летели в такие города: Анталья (Турция), Шарм-эль-Шейх (Египет), Хургада (Египет), Стамбул (Турция), Даламан (Турция), Дубай (ОАЭ), Бодрум (Турция), Амстердам (Нидерланды), Тбилиси (Грузия) и Анкара (Турция).

Напомним, по итогам 2020 года аэропорт "Борисполь" получил 1,482 млрд грн чистых убытков. В то же время в планах госпредприятия было окончить год с доходом в 1,5 млрд грн.