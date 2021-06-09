Єрмак прокоментував свою розмову з Волкером та Джуліані

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував публікацію аудіозапису розмови між ним, колишнім адвокатом екс-президента Дональда Трампа Руді Джуліані та американським дипломатом Куртом Волкером, повідомляє РБК-Украина.

"Вкотре переконався, що останні два роки у відносинах із США ми все робили правильно. Чергова публікація про події 2019 року змусила поновити у пам'яті розмови із Рудольфом Джуліані та Куртом Волкером" , - заявив Єрмак.

Водночас за словами Єрмака, його абсолютним пріоритетом тоді, як і сьогодні, були національні інтереси України.

"Переді мною, як помічником президента України, стояв ряд завдань, одне із яких - добитися зустрічі президентів двох держав. І було дуже важливо не зайняти жодну зі сторін у тодішній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у Сполучених Штатах. І саме так я і діяв - дуже виважено та обережно" , - сказав Єрмак.

Він також наголосив: вся команда президента України доклала неймовірних зусиль не лише для того, щоб зберегти двопартійну підтримку України в США.

"Наша мета була набагато амбітнішою - вивести українсько-американські відносини на рівень справжнього стратегічного партнерства. І, попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу в Сполучених Штатах, на численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини наших країн, їм це не вдалося.

Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях" , - резюмував керівник Офісу президента України.

Нагадаємо, під час приблизно 40-хвилинної розмови, яка відбувалась ще влітку 2019 року, Джуліані неодноразово говорив Єрмаку, що Володимир Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої корупції Байдена в Україні і заявити про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб нашкодити Трампу (ці окремі твердження не відповідають дійсності).