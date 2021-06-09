Скільки українців згодні визнати анексію Криму в обмін на мир

Результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова свідчать, що лише 3% українців вважають, що заради миру на Донбасі можна було б офіційно погодитися на анексію Росією Криму, повідомляє УНИАН.

Як зазначили соціологи, серед громадян немає однозначної думки щодо шляхів досягнення тривалого миру на Донбасі.

"Тож однаково популярні варіанти - і продовження дипломатичного тиску на Росію і "ДНР" та "ЛНР", посилення всіх можливих санкцій (20%), і зміцнення економічного та військового потенціалу України, повна ізоляція окупованих територій (19%)" , - сказано у прес-релізі за результатами опитування.

Ще 20% респондентів не можуть визначитися з тим, яким чином можна було б досягнути стабільного миру в регіоні.

"Прямі переговори з самопроголошеною владою підтримують в цьому контексті тільки 13% громадян, хоча на сході цей показник вищий - 24%" , - зауважують соціологи.

При цьому суспільство "категорично не сприймає ідею де-факто відмовитися від повернення Криму "в обмін" на часткове або повне врегулювання конфлікту на Донбасі".

Так, лише 7% опитаних вважають, що тривалого миру на Донбасі можна було б досягнути шляхом таких поступок Росії як автономія Донбасу і "відмова" від повернення Криму.

"Ще менше - 3% населення - вважають, що заради миру на Донбасі можна було б офіційно погодитися на анексію Криму" , - йдеться у прес-релізі.

Лише 18% українців вважають, що заради миру варто погоджуватися на будь-які компроміси. Ще 46% переконані, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі.

"Хоча позиція "йти на компроміси, але не на всі" лишається найбільш поширеною, на регіональному рівні вона зазнала істотних змін. Зокрема, у західному макрорегіоні спостерігається істотна радикалізація настроїв. Тепер тут однаково популярні шлях вибіркових компромісів (37%) і радикальна позиція - мир на Донбасі може бути встановлений тільки з позиції сили, коли переможе одна зі сторін (36%)" , - констатують соціологи.

При цьому "компромісний" підхід втратив близько 20% прихильників, у порівнянні з 2019 роком.

Так само відчутних змін зазнали і суспільні настрої на сході, де відбулося істотне зменшення кількості прихильників "вибіркових компромісів": від 66% у листопаді 2019 році до 39% у травні 2021 року. Паралельно зросла орієнтація на будь-які компроміси заради миру: від 18% до 33% відповідно.

В центрі і на півдні настрої стабільніші: більшість за "компроміси, але не всі" - 52% і 60% відповідно).

"На заваді компромісу для досягнення миру на Донбасі стоїть відмова і небажання керівництва Росії домовлятися - так вважають 62% громадян. Українську сторону у небажанні припиняти війну і виконувати Мінські домовленості звинувачують 19%, більшість із них - мешканці сходу (35% жителів макрорегіону) та півдня (27%). В електоральному розрізі - виборці ОПЗЖ" , - наголошується у прес-реліз.

Також опитані висловили думку, що політичне майбутнє тимчасово окупованих територій - у складі України і на тих самих умовах, що й раніше. На цьому наполягають 55% громадян. При цьому такий варіант набирає абсолютну або відносну більшість в усіх макрорегіонах.

По 13% опитаних окремо виступають за повернення цих територій на умовах автономії або іншої форми більшої незалежності від Києва. Ідея з незалежністю самопроголошених утворень або їхнім приєднанням до Росії, як і раніше, має мінімальну підтримку на рівні похибки, констатували соціологи.