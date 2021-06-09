Кінець пандемії: автовиставки відновлюють роботу

Італійський фестиваль Motor Valley Fest повертається. У програмі: перегони, виставки, конференції та багато їжі, повідомляє 24 Канал.

Made in Italy і Motor Valley стануть першими великими автомобільними заходами, які пройдуть в Європі в цьому році. У 2020-му фестиваль Motor Valley відбувся в онлайн-форматі через паніку навколо коронавирусной інфекції, а тепер його можна буде спостерігати в цифрі, і наживо.

На початку липня Італія зосередиться на Модені: тут пройде серія перегонів, в яких візьмуть участь Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Dallara й Energica. Самі заїзди відбудуться 2, 3 і 4 липня, в тому числі на трасі Мізано Адріатико, де гонщики поборються за кубок GT World Challenge Europe. Також змагання можна буде подивитися на треку в італійській Імола.

Також згадаємо Cavallino Classic - ексклюзивний захід, організований компанією Canossa Events. З 2 по 4 липня будуть виставлені колекційні автомобілі, випущені до 1975 року.

Новинка цього року - перетворення парку Нові-Сад в “Моторний арену”. На величезній території пройдуть виставки та тематичні заходи, в яких візьмуть участь всі бренди Motor Valley. Також очікуються виступи міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, глави регіону Емілія-Романья Стефано Боначчіні, президента ICE Карло Ферро, головного виконавчого директора Lamborghini Стефана Вінкельмана, генерального директора Ducati та багатьох інших.

У програмі не лише автомобільні тусовки й перегони - для гостей також організують фотовиставки, кулінарні майстер-класи, дегустацію страв національної кухні та вина.