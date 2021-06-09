Сурков нагрубив американцям перед зустріччю Путіна з Байденом

Колишній помічник російського президента по Україні Владислав Сурков різко висловився на адресу США напередодні майбутньої зустрічі Володимира Путіна і американського лідера Джо Байдена, повідомляє Телеграф.

Свою думку з цього приводу він висловив в Telegram-каналі "Чеснаков".

"Мені пригадуються слова одного мого знайомого. Колись давно ми вчилися на одному курсі. Він був з Перу. Його звали Ісус. По-іспанськи Хесус. Він говорив:" Якщо грінго (тобто, американці) говорять з тобою грубо , значить, вони хочуть у тебе щось відняти. А якщо грінго говорять з тобою ввічливо, значить, вони хочуть у тебе щось вкрасти. "Так говорив Ісус. Зараз чути, що грінго заговорили ввічливо. Отже, скоро ми зрозуміємо, що саме у нас хочуть вкрасти", - висловився він.

При цьому він не виключив, що Москва і Вашингтон можуть зблизитися.