Верховний Суд відмовив у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу про борг ОПЗ

Верховний Суд задовольнив звернення ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) і Фонду держмайна (ФДМ) України та відмовив компанії Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $300 млн з ОПЗ за постачання газу, повідомив голова ФДМ Дмитро Сенниченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню. Крапка... Якщо коротко, то тепер Ostchem не зможе домогтися примусового списання $250 млн боргу з ОПЗ, а тим більше - претендувати на все підприємство", - заявив він у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс- Україна".

Сенниченко уточнив, що претензії Ostchem щодо основного боргу становили $193 млн, ще $57 млн пені, а також $ 67,7 млн нарахованих відсотків.

"Я вважаю, що цей вердикт суду - наочний доказ ефективності нашої роботи", - наголосив голова Фонду.

За його словами, подання Ostchem позовів в інших країнах теоретично можливе, однак на практиці безглузде.

"Домагатися стягнення боргу за рішенням арбітражу можна в тих країнах, де розміщується майно підприємства або його філії. Активи ОПЗ зосереджені в Україні й тепер захищені від такого сценарію", - пояснив він.

Сенниченко зазначив, що це дуже важливе рішення для здійснення прозорої приватизації заводу, оскільки тепер будь-який потенційний покупець може бути впевнений: його право власності на ОПЗ не зможуть оскаржити кредитори.

"Ми у Фонді переконані, що це допоможе розширити пул потенційних покупців і кардинально підвищити вартість активу", - сказав голова приватизаційного відомства.

На його думку, рішення Верховного Суду захищає підприємство від претензій кредиторів в Україні, його рахунки не можуть бути заарештовані, продукцію, як і інше майно, не зможуть вилучити.

"Ми позбавили Ostchem можливості шантажу і будь-якого впливу на операційну діяльність ОПЗ, а значить, можливі переговори про реструктуризацію або інші угоди будуть виключно конструктивними. Новий власник зможе налагодити роботу заводу і дійти до такої угоди з Group DF, яка влаштує обидві сторони", - сказав Сенниченко.

Як повідомлялося, в 2016 році Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма постановив стягнути з ОПЗ на користь Ostchem Holding Limited $250 млн за газ, який Ostchem поставляла на завод у 2013 році.

У березні 2017 року постановою міського суду Южного це рішення було легалізовано на території України. Справедливість цієї постанови також визнав Апеляційний суд Одеської області. У липні 2018 року Верховний Суд скасував ці рішення.

Знову домогтися позитивного для себе рішення Ostchem змогла у Київському апеляційному суді у квітні 2019 року. Згідно з документом, оприлюдненим в Єдиному реєстрі судових рішень (ЄРСР), ОПЗ відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу від 25 липня 2016 року мав заплатити Ostchem майже $193,26 млн основного боргу і $57,98 млн штрафів.

ОПЗ заперечував проти такого рішення українського суду, зазначаючи, що підприємство з середини 2018 року було зупинене і виконання рішення Стокгольмського арбітражу призведе до банкрутства і загроз техногенної та екологічної катастрофи. Крім цього, ФДМ заявляв, що укладені контракти ОПЗ та Ostchem є нікчемними. ОПЗ і ФДМ продали апеляцію до Верховного Суду.

Ostchem Holding Limited - холдингова група, що об'єднує групу хімічних підприємств, які виробляють мінеральні добрива, органічні кислоти, діоксид титану, кальциновану соду, рідкий азот та інші хімічні продукти. Входить до складу фінансово-промислової групи Group DF українського підприємця Дмитра Фірташа.

ПАТ "Одеський припортовий завод" виробляє хімічну продукцію, а також здійснює перевалювання хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі ФДМ належать 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% - ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізичним особам - 0,4312%.