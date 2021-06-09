Україна просить Німеччину передати надлишкові вакцини проти COVID-19
Україна просить уряд Німеччини розглянути питання передання їй надлишкових вакцин проти COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Я звернувся до Гайко з проханням розглянути можливість збільшення кількості надлишкових вакцин, які має Німеччина, і передання їх в Україну. Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання", - сказав Кулеба на прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччині Гайко Маасом у Берліні в середу.
У свою чергу Маас зазначив, що через європейський механізм захисту від катастроф Німеччина передасть Україні апарати штучного дихання і техніку.
"Ми є другим донором за кількістю вкладених коштів у систему COVAX. Ми раді, що 20 млн доз вакцини ми зможемо передати, і будемо збільшувати цю цифру", - додав Маас.