Україна просить Німеччину передати надлишкові вакцини проти COVID-19

Україна просить уряд Німеччини розглянути питання передання їй надлишкових вакцин проти COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Я звернувся до Гайко з проханням розглянути можливість збільшення кількості надлишкових вакцин, які має Німеччина, і передання їх в Україну. Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання" , - сказав Кулеба на прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччині Гайко Маасом у Берліні в середу.

У свою чергу Маас зазначив, що через європейський механізм захисту від катастроф Німеччина передасть Україні апарати штучного дихання і техніку.