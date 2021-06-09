Федоров обіцяє підключити до швидкісного інтернету школи і лікарні

Міністр цифровий трансформації заявляє, що до кінця 2021 Україна високошвидкісний інтернет з'явиться в трьох з половиною тисячах сіл і понад 11 тисячі об'єктах соціальної інфраструктури, повідомляє Экономическая правда.

"Уже є чіткий план покриття на цей рік:

- 3652 села,

- 11 282 об'єкта соціальної інфраструктури (школи, лікарні і т.д.);

- більше 1,2 млн осіб проживають в цих населених пунктах ", - заявив Федоров.

За словами Федорова, всі об'єкти соціальної інфраструктури до кінця 2022 року (за умовами підключення) не платитимуть абонентську плату, а на їх базі запрацюють безкоштовні і відкриті точки WiFi.

Він додав, що до 2024 року планується підключити 95% населення України до фіксованого і мобільного інтернету.