"Борт номер один" Байдена приземлився в Британії

Літак американського президента Джо Байдена приземлився у Великій Британії, першій точці його європейського турне, яке триватиме 8 днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Першою зупинкою "Борту номер один" у Великій Британії стала авіабаза Мілденхолл Королівських ВПС Великої Британії, на якій базуються також американські військовослужбовці. Очікується, що пізніше в середу він разом із дружиною Джилл Байден виступить перед ними з промовою.

У четвер у Байдена запланована зустріч з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном у графстві Корнволл, яке пізніше цього тижня прийме саміт "групи семи". Очікується, що основними темами на переговорах з Джонсоном стануть двосторонні відносини, питання торгівлі, клімат і Північна Ірландія.

Наступного дня, 11 червня, розпочнеться саміт лідерів G7. Це буде їхня перша очна зустріч з початку пандемії COVID-19. Саміт триватиме до 13 червня, за його підсумками очікується спільне комюніке. Згідно з опублікованим "порядком денним", 11 червня лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, 12 червня - геополітичні виклики, торгівлю і розвиток, а також зовнішню політику. Байден проведе низку двосторонніх зустрічей "на полях" саміту.

Після завершення саміту, 13 червня, Байдена і першу леді США прийме королева Великої Британії Єлизавета II. За традицією прийом відбудеться у Віндзорському замку. Потім американський президент вирушить до Брюсселя - наступного етапу своєї поїздки Європою.