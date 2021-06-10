Фонд і штаби Навального визнали екстремістськими організаціями

Московський міський суд задовольнив позов прокуратури столиці РФ про визнання екстремістськими Фонду боротьби з корупцією, Фонду захисту прав громадян та штабів опозиціонера Олексія Навального. Суд заборонив діяльність цих організацій, повідомляє Страна.ua.

"Рішенням Московського міського суду задоволено адміністративний позов прокурора м. Москви до некомерційної організації "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК), некомерційної організації "Фонд захисту прав громадян" (ФЗПГ), громадського руху "Штаби Навального". Рішенням суду ліквідовані некомерційні організації ФБК й ФЗПГ, заборонена діяльність громадського руху "Штаби Навального", – сказано в повідомленні.

На думку прокуратури, "під прикриттям ліберальних гасел" ФБК, ФЗПГ й штаби Навального "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації". А "фактичними цілями їх діяльності є створення умов для зміни основ конституційного ладу, в тому числі з використанням сценарію "кольорової революції".

Також суд постановив звернути майно НКО "Фонд боротьби з корупцією", що залишилося після задоволення вимог кредиторів, у власність Російської Федерації.

"Рішення підлягає негайному виконанню в частині припинення діяльності зазначених організацій", – йдеться в тексті повідомлення.

Діяльність штабів Навального та його "Фонду боротьби з корупцією" призупинили в Росії в кінці квітня.