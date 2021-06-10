У Перу під час аварії автобуса загинули 17 людей

Щонайменше 17 людей загинули та шестеро постраждали в результаті ДТП з автобусом в регіоні Ла-Лібертадв Перу. Транспортний засіб впав у прірву глибиною 200 метрів, повідомляє Лента.Ру.

Автобус компанії Tours Rosita прямував з Трухільо в Патаз і впав в прірву глибиною 200 метрів. У салоні знаходилися 33 пасажири, включаючи дітей. Постраждалих відвезли до лікарень, рятувальники ведуть пошуки зниклих, передає RPP.

Регіональний менеджер з транспорту Едіт Чуко припустив, що аварія сталася через поганий стан доріг в районі. Він додав, що зараз на місці події поліція проводить розслідування.